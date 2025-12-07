Rapporto Censis e Usa National Security Strategy due documenti fondamentali per comprendere il nostro tempo

Leggere il proprio tempo è prerogativa essenziale per poter sviluppare una visione che sia all’altezza della missione che si intende perseguire, quella che apra con speranza al futuro. Lo si deve fare uscendo dalle dinamiche quotidiane che condizionano il dibattito pubblico, in cui sempre più si rischia di essere coinvolti producendo una cultura incapace di andare in profondità e che stando in superficie fa il gioco del peggiore, che nulla crea e tutto distrugge. Così da tempo attendo sempre la produzione di due rapporti particolarmente importanti in questa direzione, che quest’anno casualmente sono stati entrambi diffusi il 5 dicembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

