Rapina nella gioielleria ‘Il Ciambellino’ | Pistola puntata contro Momenti terribili

Modena, 7 dicembre 2025 – “Sono stati pochi minuti ma sono sembrate ore, momenti interminabili”. Alice Cavani racconta ancora scossa da quella sequenza di terrore vissuta con una pistola puntata contro, quando tre rapinatori venerdì hanno fatto irruzione nel laboratorio orafo ‘Il Ciambellino’ di strada San Martino di Mugnano a Portile. “Erano circa le 19,15, eravamo vicini all’orario di chiusura – spiega la commerciante – stavo servendo una cliente che mi aveva appena consegnato delle cose, io ho aperto la porta per farla uscire; è stato in quel momento che è entrato un uomo travisato seguito da altri due complici armati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina nella gioielleria ‘Il Ciambellino’: “Pistola puntata contro. Momenti terribili”

