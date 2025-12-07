Rapina nel market Scoperti a rubare scatenano il finimondo

Lotta all’ultimo carrello dopo il furto di quattro bottiglie di liquore. È successo venerdì sera in un supermercato di un centro commerciale. Un 44enne è uscito dalla cassa con due bottiglie di liquore nascoste nel giubbotto. È scattato l’allarme e gli addetti alla sorveglianza lo hanno subito fermato, trovandogli addosso le due bottiglie non pagate. Mentre la sorveglianza chiamava i carabinieri, una donna di 32 anni che si trovava in fila alla stessa cassa dietro all’uomo fermato è uscita a sua volta senza pagare e il sistema d’allarme ha segnalato che c’era qualcosa che non andava. A quel punto la 32enne ha cominciato a correre cercando di guadagnare l’uscita, inseguita dagli uomini della sicurezza che ben presto l’hanno raggiunta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina nel market. Scoperti a rubare scatenano il finimondo

Altre letture consigliate

Coltellate a due coniugi durante la rapina in un market, 34enne a processo per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook

Rapina nel market. Scoperti a rubare scatenano il finimondo - È successo venerdì sera in un supermercato di un centro commerciale. Come scrive ilgiorno.it

Scoperti a rubare al centro commerciale, aggrediscono il personale per fuggire. Arrestati una 35enne e un 20enne con mille euro di refurtiva - Sono stati sorpresi a commettere un furto in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale di Mestre e per guadagnarsi la fuga hanno ingaggiato una colluttazione con il ... Lo riporta ilgazzettino.it

Tentata rapina in centro. Sorpreso a rubare al market. Aggredisce un commesso - Scoperto mentre nascondeva generi alimentari ai dipendenti della Conad. Da lanazione.it

Tentata rapina al market: in manette due stranieri - Hanno tentato di rubare generi alimentari e alcolici, per un valore di 220 euro, ma quando gli addetti alla vigilanza se ne sono accorti e li volevano bloccare, hanno reagito strattonandoli, ... ilgiorno.it scrive

Tenta furto e rapina in poche ore, 25enne arrestato dalla polizia - Ha prima tentato di rubare un giubbotto da un negozio di via dei Mille e poi, in compagnia di un'altra persona rimasta ignota, degli alcolici da un ristorante di via San ... Riporta ilrestodelcarlino.it