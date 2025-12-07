Rapimenti riscatti in criptovalute incendi Prato una nuova scia di violenza scuote la città
Prato, 7 dicembre 2025 – Sequestri, incendi, minacce, intimidazioni. E pure un furto consistente. Dopo diverse settimane di apparente calma la comunità cinese è tornata ad alzare la testa con due episodi violenti che dimostrano la complessità e lo spessore criminale diffuso in città. Il primo è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi quando un cinese di 46 anni, Yixian Yang, è stato rapito all’uscita di un locale nei pressi di via Galcianese. Maculopatia umida, una sola iniezione per curarla: la terapia genica apre la strada a un trattamento definitivo Il riscatto in criptovalute. L’uomo, fortunatamente, è stato liberato nella serata di venerdì dopo che la moglie, un po’ a sorpresa, assistita dall’avvocato Tiziano Veltri, aveva ritirato la denuncia di sequestro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
