Ramy Elgami a Milano un' opera in sua memoria che contesta l' Ambrogino d' Oro ai carabinieri
(LaPresse) Alla vigilia della consegna degli Ambrogini d’Oro, l’attivista e artista Cristina Donati Meyer ha affisso un’opera in ricordo di Ramy Elgaml e contro l’indulto dell’onorificenza del Comune di Milano che questa mattina sarà conferita al nucleo radiomobile dei carabinieri, di cui fanno parte i militari coinvolti nell’inseguimento durante il quale perse la vita il giovane. Il poster, che raffigura Ramy, che fa il segno di vittoria con le dita, è stato collocato sulla serranda di un’edicola nei pressi del Teatro dal Verme, in largo Maria Callas, luogo in cui si tiene la cerimonia ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
