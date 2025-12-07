Rallenta la marcia del cemento Ma il 42% della città resta consumato In un anno persi quasi tre ettari

Il 42% del suolo di Firenze è ‘consumato’, cioè costituito da superficie artificiale. Un numero che ci pone sul secondo gradino del podio toscano dopo Forte dei Marmi (46%) e prima di Viareggio (40%) e al decimo posto fra i 30 comuni con più di 100mila abitanti. A sancirlo è il rapporto 2025 dell’Ispra e del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (Snpa), che, ogni anno, produce una cartografia aggiornata e una serie di indicatori che fotografano l’evoluzione del territorio. Il verdetto: nel 2024 in città la superficie artificiale era pari a 4.290 ettari. Mentre la parte di suolo consumato fra il 2022 e il 2023, già al netto delle aree verdi ripristinate, era di 2,7 ettari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

