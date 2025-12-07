Raid russi sull' Ucraina allarme nucleare a Chernobyl | fermati i colloqui a Miami

L'Aiea: "La cupola della centrale nucleare non blocca più le radiazioni". Le operazioni militari mettono sotto pressione la regione e interrompono il percorso diplomatico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid russi sull'Ucraina, allarme nucleare a Chernobyl: fermati i colloqui a Miami

Leggi anche questi approfondimenti

Chernobyl, l’allarme dell’Aiea: «Lo scudo protettivo della centrale non blocca più le radiazioni» L’Agenzia internazionale per l’energia atomica: «I raid russi hanno danneggiato la cupola di contenimento» - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Nuova notte di raid russi: un adulto e un bambino di 6 anni sono morti nella regione di Kherson mentre a Odessa è stato colpito un impianto energetico, lasciando più di 50.000 persone senza elettricità. A Dnipropetrovsk, ferite almeno 7 persone, tr Vai su X

Raid notturno russo in Ucraina: conseguenze drammatiche su energia e trasporti - Un attacco aereo russo ha causato gravi danni all'Ucraina, colpendo infrastrutture vitali e privando migliaia di cittadini di servizi essenziali. Si legge su notizie.it

Mosca replica ai colloqui lanciando missili sull'Ucraina - Vladimir Putin risponde di dimostrarsi disponibile alla pace bombardando a tappeto l'Ucraina, per l'ennesima notte di fiamme e distruzione che ha raggiunto anche la regione di Kiev. Segnala ansa.it

Raid russi sull'Ucraina, allarme nucleare a Chernobyl: fermati i colloqui a Miami - La Russia intensifica le operazioni militari su più aree dell'Ucraina con una serie di attacchi coordinati condotti attraverso droni e missili ipersonici, ... Lo riporta msn.com

Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche - Il 6 dicembre, nuovi attacchi russi con droni e missili hanno colpito le infrastrutture energetiche in diverse regioni dell’Ucraina. Da tg24.sky.it

Nato, il rappresentante permanente degli Usa: "Più vicini che mai alla pace in Ucraina" - Raid su tutta l'Ucraina, a fuoco centrali e case: usati missili ipersonici. Lo riporta lastampa.it

Mosca intensifica gli attacchi, droni e missili ipersonici. Raid anche a Ovest, caccia polacchi in volo - A causa di questa "attività dell'aviazione di largo raggio" russa, la Polonia ha alzato in volo a scopo preventivo alcuni caccia ... Riporta blitzquotidiano.it