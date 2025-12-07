Ragazzo in prognosi riservata l’amico guidava sotto effetto di alcol e droga

A quasi due mesi dal terribile incidente stradale, un ragazzo di 24 anni resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civile di Brescia. Il giovane viaggiava come passeggero su una Fiat Punto che, nella serata del 13 ottobre a Roverbella (Mn), era uscita di strada finendo in un campo lungo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Bologna, ragazzo di 18 anni accoltella il padre. L’uomo ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito in zona Triennale a Milano: è in prognosi riservata, è gravissimo

Leggi qui ? https://www.zmedia.it/grave-incidente-stradale-16enne-ricoverato-in-prognosi-riservata/ Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria in seguito alle gravi ferite riportate in un incid - facebook.com Vai su Facebook

Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito in zona Triennale a Milano: è in prognosi riservata, è gravissimo - Un ragazzo di soli 18 anni è stato aggredito a Milano e, adesso, è ricoverato in gravissime condizioni. Da fanpage.it

Bettanti in prognosi riservata dopo lo schianto, coach Salieri: «Ragazzo apprezzato da tutti, lo aspettiamo con noi» - La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la comunità cestistica e la città; l’attuale coach dei ducali, Stefano Salieri, ha espresso parole di speranza e affetto: «Le ultime notizie, che ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it