radio londra parla toscano ordine della stella a baglini

Un altro lucchese che si fa onore in giro per il mondo e che viene insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica: è Philip (Filippo) Baglini. Nato a Pietrasanta nel 1974, è il fondatore della prima e più ascoltata radio in lingua italiana in Gran Bretagna: LondonONE Radio, oggi la più ascoltata dagli italiani d’Oltremanica e punto di riferimento per informazione, cultura e servizio alla comunità che collabora stabilmente con Ambasciata e Consolato italiani, un vero e proprio servizio pubblico contemporaneo, accessibile ventiquattro ore su ventiquattro per i tantissimi italiani che vivono sull’isola (350mila a Londra, 750mila nel Regno Unito). 🔗 Leggi su Lanazione.it

