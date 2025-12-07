Raccolta rifiuti a rischio il 10 dicembre | mercoledì servizi ambientali non garantiti
Giornata complicata in arrivo per la raccolta rifiuti. Lo sciopero nazionale del comparto ambientale, proclamato per mercoledì 10 dicembre da FP-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Fiadel, potrebbe lasciare scoperti interi turni nel territorio servito da Etra. La multiutility avvisa che ritardi e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
