Raccolta differenziata | la provincia di Novara è la più riciclona del Piemonte

Cresce la raccolta differenziata in Piemonte: a Novara e nel Vco si supera il 70% e la provincia di Novara è quella con i risultati migliori di tutta la regione.I dati in PiemonteOgni cittadino piemontese nel 2024 ha consegnato alla raccolta differenziata 360 kg circa di rifiuti, lasciandone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

raccolta differenziata provincia novaraCresce la raccolta differenziata. Novara la provincia migliore - In Piemonte continua la crescita della raccolta differenziata dei rifiuti urbani: con un ulteriore punto percentuale rispetto al 2023, lo scorso anno è stato raggiunto il 68,9%. Riporta rainews.it

