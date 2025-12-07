Raccolta differenziata | la provincia di Novara è la più riciclona del Piemonte
Cresce la raccolta differenziata in Piemonte: a Novara e nel Vco si supera il 70% e la provincia di Novara è quella con i risultati migliori di tutta la regione.I dati in PiemonteOgni cittadino piemontese nel 2024 ha consegnato alla raccolta differenziata 360 kg circa di rifiuti, lasciandone. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
