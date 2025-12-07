La Futsal Cesena vola, è alla quinta vittoria di fila e va in fuga in vetta alla classifica portando a +4 il vantaggio sulla seconda Maccan Prata che ha pareggiato a fatica in casa 3-3 contro il Pordenone. I bianconeri invece con grande praticità, con una rete di Hachimi e una doppietta del bomber Gardelli, hanno vinto a Morbegno 3-1 (primo tempo 2-0) contro l’MGM 2000 che a domicilio era imbattuto. E venerdì prossimo al PalaPaganelli, alle 20.30, arriverà proprio il Maccan Prata per uno scontro al vertice che potrebbe già dire tanto. La squadra di Osimani ormai è una grande realtà del torneo, ha disputato una partita concreta e molto cinica sfruttando al meglio le occasioni concesse dagli avversari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quinta vittoria di fila, la Futsal in fuga a +4