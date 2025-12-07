Questo è papà presentazione del libro di Davide Vinciprova
Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 dicembre alle ore 19 e in replica domenica 14 e 21 dicembre, nel cuore della città, in via Francesco Daveri, verrà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Un monumento di carta", martedì 21 ottobre presentazione del libro di De Luna e Giuva all'Archivio di Stato
"Di terra e di mare", venerdì 7 novembre presentazione del libro di Arrighi e Serena a Porta a Mare
"L'uomo che urlò al vento", sabato 8 novembre presentazione del libro di Massimo Gagliardini ai Bottini dell'Olio
Giovedì 11 dicembre 2025 vi aspettiamo alla presentazione del libro I RÖSTECH di Giusi Bonacina! Un appuntamento dedicato alla bellezza e alla vitalità del dialetto bergamasco, con la partecipazione di Luciano Ravasio che ci accompagnerà con la sua c - facebook.com Vai su Facebook
Contestazioni annunciate, presentazione del libro del generale Vannacci annullata a Verona - “L'hotel San Marco, dopo le nostre pressioni e la comunicazione di un presidio, ci annuncia che la presentazione ... Scrive repubblica.it
Rinviata presentazione libro Vannacci all'Isola del libro - "Vista la concomitanza con le elezioni europee e la sua candidatura", è stato rinviato a luogo e data da destinarsi la presentazione dell'autobiografia del generale dell'esercito Roberto Vannacci in ... Lo riporta ansa.it
Martedì la presentazione del libro di Amato al Tribunale di Milano. Il Garante: 'Imbarazzante' - Si terrà martedì pomeriggio alle 16 al Palazzo di Giustizia di Milano la presentazione, del libro scritto dal presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, con la giornalista Donatella ... Riporta ansa.it