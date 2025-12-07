Questo è papà presentazione del libro di Davide Vinciprova

Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio e nella fattispecie lunedì 8 dicembre alle ore 19 e in replica domenica 14 e 21 dicembre, nel cuore della città, in via Francesco Daveri, verrà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it