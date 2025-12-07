Questo è papà il nuovo libro di Davide Vinciprova per riaccendere il dibattito sull’importanza della figura paterna
Un viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela del nucleo familiare.Durante il periodo natalizio, lunedì 8 Dicembre e in replica Domenica 14 e 21 Dicembre, nel cuore della città (Via Maqueda) verrà presentato il nuovo libro del Presidente del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il perfetto regalo di Natale: il mio nuovo libro, Lily, Nikita e le Bullopalle. Disponibile su Amazon al link in bio. #libriperbambini #cucitocreativo #cartamodelligratuiti #cartamodelli #ideedinatale - facebook.com Vai su Facebook
Nell’ultimo episodio del podcast “Animale a chi?” parliamo del nuovo libro di Elisabetta Canalis ( @JustElisabetta) “Una zampa sul cuore” che racconta la sua esperienza con i #cani adottati e sostiene due rifugi speciali. Ascolta: shorturl.at/z2g14 Vai su X
Michael J. Fox sul nuovo libro scrive: 'Ho ancora tanto da fare' - Intervistato da People, che gli ha anche dedicato la copertina del numero di ottobre, Michael J. Secondo ansa.it