Quella corona d' alloro che a Monza ricorda gli eroi in divisa

Monzatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una corona d'alloro dedicata agli uomini e alle donne in divisa che hanno sacrificato la loro vita per il bene e la sicurezza del Paese. In occasione del decimo anniversario della sezione di Monza dell’Associazione nazionale della polizia di Stato (Anps), nella mattinata di sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Atletica La “corona d’alloro“ a Mattia Vasoli e Sara Chiocca

Eccidio di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, una corona d'alloro in memoria

Corona d'alloro per omaggiare il brigadiere Chiaffredo Bergia

Rubano la corona d'alloro durante la commemorazione delle vittime di guerra: il giallo a palazzo dei Trecento - Per Mario Conte, infatti, si sarebbe semplicemente trattato della svista di un operaio di Contarina. Come scrive ilgazzettino.it

'Corona diffamò El Shaarawy e altri', il caso trasmesso a Monza - Il Tribunale di Milano ha disposto la trasmissione degli atti a Monza, per competenza territoriale, del procedimento a carico di Fabrizio Corona accusato di diffamazione aggravata dopo le denunce ... Scrive ansa.it

corona d alloro monzaCorona d’alloro al monumento: Verona non dimentica Carlo Ederle - Verona ha ricordato Carlo Ederle, ufficiale d’artiglieria, medaglia d’oro al Valor Militare, nel 108esimo anniversario della sua morte ... Scrive veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Corona D Alloro Monza