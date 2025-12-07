Quei rally italiani | corti e senza anima
I rally italiani facevano scuola. Negli ultimi dieci anni è stato cancellato tutto. Quella scuola sembra un ricordo lontano. I rally nazionali sono diventati brevi, semplificati, spesso monotoni. Prove speciali di 5-6 km, rettilinei di 1,5 km con chicane piazzate a caso per abbassare la velocità media. Un casino? Peggio. Negli ultimi anni, i rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
