Quattro cori aretini uniti in un grande concerto di musica sacra
Un concerto di musica sacra con quattro cori del territorio aretino per una preparazione al Natale all’insegna di spiritualità e condivisione. Domani 8 dicembre, alle 20.45, la chiesa di San Marco alla Sella ospita la quarta edizione della rassegna corale “ Vocinsieme ” che offrirà la possibilità di vivere un intenso itinerario tra le evoluzioni della polifonia, dal canto gregoriano fino alle espressioni contemporanee. Questo concerto, a ingresso gratuito, abbraccerà stili differenti e renderà omaggio ai grandi autori del passato e del presente, rinnovando un partecipato e atteso appuntamento volto a favorire il dialogo tra diverse realtà corali attraverso alcuni dei brani più rappresentativi dei loro repertori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
