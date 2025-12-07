Quasi 14mila infortuni per gli insegnanti nella scuola | dati in aumento contusioni agli arti inferiori le lesioni più frequenti

Nel 2024 sono state presentate all’Inail 13.963 denunce di infortuni che hanno coinvolto gli insegnanti delle scuole pubbliche statali. Il dato mostra un aumento molto contenuto, pari allo 0,2%, rispetto all’anno precedente, confermando una situazione di sostanziale stabilità. Dopo il picco registrato nel 2022, con oltre 15mila casi, gli infortuni hanno subito una riduzione nei due anni successivi, tornando a livelli simili a quelli precedenti la pandemia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

