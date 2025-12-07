Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le transazioni di energia sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce la base per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Al 7 Dicembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,104 €kWh (ovvero 103,60 €MWh). Nell’ultimo mese, il PUN ha oscillato tra 0,08 €kWh e 0,15 €kWh, mostrando una certa stabilità rispetto ai picchi registrati negli anni precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere indicizzate al PUN o a prezzo fisso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

