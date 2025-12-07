Quanti doni Libri farmaci fondi e sangue

Associazioni, cittadini e realtà del territorio hanno scelto, in modi diversi, di offrire un aiuto a chi ha più bisogno di cura e attenzione, in queste settimane che precedono le festività. All’ospedale Morgagni-Pierantoni tre librerie con 250 volumi sono state destinate ai reparti di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e di Chirurgia Generale e Terapie oncologiche avanzate grazie all’associazione PanCrea, impegnata nella prevenzione delle patologie epato-bilio-pancreatiche. "La donazione – spiega la presidente Katia Guernaccini – è nata dal desiderio mio, e di mio fratello Massimo, di ricordare nostra madre Gabriella Focacci e nostro padre Angelo Guernaccini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quanti doni Libri, farmaci, fondi e sangue

