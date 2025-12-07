Quante risate nel retropodio! Norris si rilassa un attimo ma Verstappen

Gazzetta.it | 7 dic 2025

Quante battute nel retropodio del GP di Abu Dhabi. Il Presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali si congratula con Lando Norris per il suo primo mondiale. L'inglese si sdraia un attimo per riposarsi ma interviene Domenicali: "Non addormentarti" e subito, Verstappen si accoda: "Sarà una lunga notte!". . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

