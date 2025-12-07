Oggi, domenica 7 dicembre, sulle nevi di Beaver Creek (USA), si chiuderà il lungo appuntamento in Colorado. Messe alle spalle le gare di velocità (superG e discesa), sarà la volta del gigante e vedremo chi riuscirà a interpretare al meglio le condizioni, in considerazione anche delle variabili meteorologiche che potrebbero essere un fattore in questa prova. Sulla Birds of Prey, in casa Italia si puntano le fiches, in particolare, su Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Il gardenese, nell’ultimo gigante a Copper Mountain, si è prodotto in una grande rimonta nella seconda manche, chiude col miglior tempo della run-2 e al quinto posto, suo miglior piazzamento di sempre in questa specialità nel massimo circuito internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando partono Vinatzer, De Aliprandini e gli azzurri nel gigante di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv