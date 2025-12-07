Sofia Goggia è pronta per una nuova sfida tra le porte larghe, sulle nevi di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sul pendio canadese la campionessa bergamasca e tutte le atlete saranno chiamate a un altro impegno in gigante dopo quello che si è disputato ieri e in cui la sciatrice azzurra ha messo in mostra dei miglioramenti in questa specialità. Dopo l’uscita all’esordio di Soelden e il 17° posto di Copper Mountain, è arrivato un ottavo posto per Sofia che ha dato conferma di gradire il pendio canadese. I dati in questo senso non mentono, dal momento che è per Goggia la terza volta in altrettante partecipazioni in questa sede che finisce tra le prime dieci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel secondo gigante di Tremblant: orario esatto, n. di pettorale, tv