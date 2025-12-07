Quando nacque l’Avisin un garage

L’Avis comunale di Dovadola taglia il traguardo dei 50 anni di attività. Racconta Giorgio Giardini, uno dei fondatori, insieme a Giorgio Fabbri e Walter Leoni, nonché Benito Brugugnoli e Giuliano Casamenti (gli ultimi due deceduti): "In cinque fondammo l’associazione nel mio garage, dove restammo per circa due anni prima di trovare una sede, e quando le donazioni si facevano da braccio a braccio. Fra le 106 donazioni effettuate in tante anni ce ne fu una anche urgente per un bambino che stava per morire. Feci la prima donazione a Bologna, dove mi dissero che ero il primo di Dovadola a donare. Oggi siamo 72 soci effettivi e un’altra trentina sono soci sostenitori e volontari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

