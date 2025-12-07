Quando lo sci alpino oggi in tv | orari giganti Tremblant e Beaver Creek startlist streaming

Oggi, domenica 7 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 catalizzerà l’attenzione degli appassionati. Donne e uomini saranno impegnate a Tremblant (Canada) e a Beaver Creek (USA) in due giganti che promettono di essere assai spettacolari, prestando attenzione alle variabili meteorologiche, che potrebbero andare a incidere sullo svolgimento delle gare. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI TREMBLANT ALLE 16.00 E ALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Sulla Flying Mile seconda prova tra le porte larghe consecutiva a livello femminile, dopo quanto accaduto ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari giganti Tremblant e Beaver Creek, startlist, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Il soccorso alpino è intervenuto, poco dopo il mezzogiorno di oggi, per bonificare l’area. Nessuno, per fortuna, è rimasto coinvolto dal distacco - facebook.com Vai su Facebook

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant e maschile a Beaver Creek: orari e programma - Le due gare di Gigante, maschile e femminile, si disputano oggi a a Beaver Creek e a Mont- Scrive fanpage.it

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist giganti Tremblant e Beaver Creek, programma, streaming - Oggi, domenica 7 dicembre, la Coppa del Mondo di sci alpino 2025- oasport.it scrive

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant: orari e programma - Si corre a Mont Tremblant uno slalom gigante femminile, alle 17 la prima manche, mentre a Beaver Creek si terrà il Super G maschile dalle 18:30. Come scrive fanpage.it

A che ora lo sci alpino stasera in tv: startlist gigante Tremblant, programma, streaming - Tutto pronto a Tremblant (in Canada) per il primo atto del doppio appuntamento riservato allo slalom gigante in occasione della quinta tappa della Coppa ... Segnala oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di sabato 6 dicembre 2025: anticipi di A, Super G maschile e Gigante donne - Consulta il palinsesto completo degli eventi di calcio, sci alpino, pallavolo e altri sport trasmessi oggi in diretta TV. Lo riporta sport.virgilio.it

Sci oggi in tv: gigante femminile a Mont Tremblant, Goggia c’è. Orari, favorite e pettorali - Alice Robinson la grande favorita, Shiffrin prova a risalire, la valanga rosa punta su Sofia Goggia e Asja Zenere, ma l’Italia ... sport.quotidiano.net scrive