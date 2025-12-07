Quando l' Italia si innamorò dell' indagatore dell' incubo l' antieroe Dylan Dog

Immagina di entrare in un’edicola sul finire del 1986 e in mezzo alla pila di quotidiani, fotoromanzi, riviste e ammennicoli vari, pescare questo albo tutto nuovo ed essere colpiti da un'epifania. Il neonato fumetto della Sergio Bonelli Editore, non è il celebrato Tex, bensì Dylan Dog. Un nome anglosassone ma un padre tutto italiano: Tiziano Sclavi. Dietro alla patina horror si nasconde molto di più e in pochi, durante quei giorni, avrebbero scommesso su quelle cento pagine in bianco nero. Invece, Dylan riuscì a scalare le classifiche e a fare breccia nei cuori dei lettori diventando un assoluto fenomeno tanto generazionale quanto commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quando l'Italia si innamorò dell'indagatore dell'incubo, l'antieroe Dylan Dog

