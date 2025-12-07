Quando l’arte fa parlare la filosofia | l' artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli
Martedì 9 dicembre, la torre OPERAE di Gianni Lucchesi torna a far parlare. L'installazione di 13 metri che dal 5 novembre (grazie anche a un contributo del Comune di Pisa) domina Piazza dei Cavalieri davanti alla Scuola Normale Superiore, dopo aver coinvolto, in occasione dell'inaugurazione, un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il manuale di Lettering di Marco Ficarra: l'arte di far parlare il fumetto
Quando l’arte fa parlare la filosofia: l'artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli
In trasferta a Vezzano per parlare di gesso, ambiente, cave, opere d'arte in scagliola ai ragazzi di Valore Aggiunto e ai loro educatori, ospiti al sabato nella locale biblioteca. E alla fine angioletti in gesso per tutti a ricordo di una bella mattina! Che soddisfazione - facebook.com Vai su Facebook