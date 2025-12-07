Quando la Cina richiama a casa i suoi soldi | chi ci perde e chi ci guadagna tra azioni e obbligazioni
Per vent’anni abbiamo dato per scontato che Pechino comprasse un po’ dei nostri titoli di Stato e le nostre azioni migliori, tenendo bassi i rendimenti e alti i multipli. Era il patto silenzioso della globalizzazione: noi consumiamo, loro risparmiano e finanziano. Ebbene, quel patto potrebbe finire presto. Se la Cina ritirerà gradualmente i propri investimenti, soprattutto dagli Stati Uniti, il risultato potrebbe essere un trasferimento di ricchezza forzato di proporzioni storiche: migliaia di miliardi che lasciano Wall Street e la City per rientrare a Shanghai e Shenzhen. Chi capirà prima la direzione di questi flussi non dovrà inseguire i mercati: li precederà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
Al Politecnico di Milano l’ex premier richiama l’UE a colmare il divario con Stati Uniti e Cina e affida ai giovani il compito di trasformare la politica #Nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Per isolare la Cina, Trump ha un gran bisogno di quegli alleati che ora danneggia con i suoi dazi - Sta andando tutto secondo i piani, afferma la Casa Bianca, e viene quasi da sorridere per questa tattica nel tentativo di spacciare per un trionfo la revoca parziale dei dazi da parte del presidente ... Secondo milanofinanza.it