Quando la Cina richiama a casa i suoi soldi | chi ci perde e chi ci guadagna tra azioni e obbligazioni

Per vent’anni abbiamo dato per scontato che Pechino comprasse un po’ dei nostri titoli di Stato e le nostre azioni migliori, tenendo bassi i rendimenti e alti i multipli. Era il patto silenzioso della globalizzazione: noi consumiamo, loro risparmiano e finanziano. Ebbene, quel patto potrebbe finire presto. Se la Cina ritirerà gradualmente i propri investimenti, soprattutto dagli Stati Uniti, il risultato potrebbe essere un trasferimento di ricchezza forzato di proporzioni storiche: migliaia di miliardi che lasciano Wall Street e la City per rientrare a Shanghai e Shenzhen. Chi capirà prima la direzione di questi flussi non dovrà inseguire i mercati: li precederà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it