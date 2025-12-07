Quando la Cina richiama a casa i suoi soldi | chi ci perde e chi ci guadagna tra azioni e obbligazioni

Bergamonews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per vent’anni abbiamo dato per scontato che Pechino comprasse un po’ dei nostri titoli di Stato e le nostre azioni migliori, tenendo bassi i rendimenti e alti i multipli. Era il patto silenzioso della globalizzazione: noi consumiamo, loro risparmiano e finanziano. Ebbene, quel patto potrebbe finire presto. Se la Cina ritirerà gradualmente i propri investimenti, soprattutto dagli Stati Uniti, il risultato potrebbe essere un trasferimento di ricchezza forzato di proporzioni storiche: migliaia di miliardi che lasciano Wall Street e la City per rientrare a Shanghai e Shenzhen. Chi capirà prima la direzione di questi flussi non dovrà inseguire i mercati: li precederà. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Per isolare la Cina, Trump ha un gran bisogno di quegli alleati che ora danneggia con i suoi dazi - Sta andando tutto secondo i piani, afferma la Casa Bianca, e viene quasi da sorridere per questa tattica nel tentativo di spacciare per un trionfo la revoca parziale dei dazi da parte del presidente ... Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Richiama Casa Suoi