Quando arriva la tredicesima 2025 | date e importi Attenti alle differenze fra lavoratori e pensionati

Roma, 7 dicembre 2025 – Dicembre porta con sé luci, regali e, soprattutto, quella boccata d’ossigeno che si chiama tredicesima. Una mensilità che non risolve i problemi, ma aiuta a respirare. E ogni anno riapre gli stessi dubbi: quando arriva, quanto vale e perché è sempre un po’ più leggera di uno stipendio vero. Cos’è la tredicesima. La tredicesima, o gratifica natalizia, è una mensilità aggiuntiva riconosciuta per legge a lavoratori dipendenti e pensionati. Introdotta nel 1937 e resa obbligatoria dal 1960, è oggi un diritto stabilito dai contratti collettivi, dalle regole aziendali e da un decreto presidenziale che ne fissa l’erogazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando arriva la tredicesima 2025: date e importi. Attenti alle differenze fra lavoratori e pensionati

Scopri altri approfondimenti

Assegno di inclusione non-stop per 750 mila famiglie: arriva una "tredicesima" da 670 euro. A chi spetta e cosa cambia

Assegno di inclusione non-stop per 750 mila famiglie: arriva una "tredicesima" da 670 euro. A chi spetta e cosa cambia

Tredicesima e quattordicesima 2025, quando arriva l’assegno a dicembre e come si calcola l’importo

Tredicesima, ecco quando arriva e quanto vale: le simulazioni - facebook.com Vai su Facebook

#Tredicesima, quando arriva e quali sono gli importi: le simulazioni, tutte le date (e chi non ne ha diritto) Vai su X

Dicembre è il mese della tredicesima: a chi arriva, come si calcola e le date di pagamento - Circa una mensilità aggiuntiva che, nel 2025, finirà nelle tasche di 36 milioni di persone, diventando una boccata d’ossigeno per i bilanci familiari ... Lo riporta italiaoggi.it

Tredicesima 2025, le date di pagamento per lavoratori e pensionati - Dicembre è il mese in cui per molti scatta l’accredito della mensilità extra sullo stipendio: è così per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato. Riporta tg24.sky.it

Pagamento Pensioni dicembre 2025: quando arriva? Date, aumenti e tredicesima - Poiché il lunedì 1° dicembre è il primo giorno del mese, e cade in un giorno lavorativo, gli accrediti ... Si legge su pensionipertutti.it