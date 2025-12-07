Qualiano incidente nella notte nel senso unico di via Giuseppe Verdi | nessun ferito ma torna il tema sicurezza
Nessun ferito ma crescono le preoccupazioni dei residenti: servono più controlli e interventi immediati.. Un nuovo incidente si è verificato questa notte nel senso unico di via Giuseppe Verdi a Qualiano. Non si registrano feriti, ma solo danni materiali, come documentato dalla foto scattata immediatamente dopo il sinistro. Un episodio che riaccende l’attenzione su una strada già teatro di altri incidenti. L’ultimo caso noto risale a tre settimane fa, come riportato anche dai giornali locali. Nonostante il tempo trascorso, la situazione non sembra migliorare: i residenti continuano a segnalare manovre azzardate, eccessi di velocità e comportamenti pericolosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
