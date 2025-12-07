Oggi, domenica 7 dicembre, andrà in scena un doppio appuntamento nella Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi di Tremblant (Canada) e di Beaver Creek (USA). Sarà il gigante l’elemento in comune in terra nordamericana, con le donne che saranno le prime a dare il via alle danze alle ore 16:00 italiane (seconda manche alle 19:00), mentre gli uomini inizieranno alle 18:00 italiane (seconda manche alle 21:00). La copertura televisiva degli eventi in questione sarà diversa, in relazione alla disputata di altre competizioni. Il punto della questione si lega a RaiSport HD, dal momento che gli Europei 2025 di nuoto in vasca corta, previsti alle ore 19:00 in merito alle finali, andranno a condizionare da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale gara di sci alpino non si vedrà in tv stasera: una su quattro sarà solo in streaming