quale accoglienza ecco gli orrendi traffici degli scafisti

Parte oggi la terza grande inchiesta del Tempo. Dopo la campagna dei mesi passati (che ovviamente proseguirà) sui rischi legati alle reti islamiste, e dopo quella appena avviata sul degrado e l'insicurezza a Roma (oggi vi parliamo della condizione di Colle Oppio), prende avvio in questo numero un'indagine esclusiva che fa letteralmente impressione. Ma quale «accoglienza». Cominciamo a chiamare le cose con il loro nome: è una nuova tratta degli schiavi. Il nostro Alessio Buzzelli ha scovato e smascherato una organizzatissima rete di scafisti con i loro traffici orrendi. È un'inchiesta coi fiocchi: Il Tempo ha recuperato telefoni, indirizzi mail, profili social, con «esche» predisposte da trafficanti e «mediatori» per i migranti illegali, veri e propri tariffari, e offerte per trasformare la disperazione di alcuni in un lucroso commercio per altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

