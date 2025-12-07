qr code antifascista per i monumenti di roma i luoghi a rischio

In attesa che il Comune di Roma, come richiesto in una mozione approvata giovedì scorso in Assemblea capitolina, realizzi la mappatura dei «luoghi e dei monumenti che portano i segni del regime» fascista, Il Tempo si permette di offrire qualche suggerimento, certamente non esaustivo, al Campidoglio e a quei consiglieri di sinistra che vorrebbero «risignificare» le opere (questo il termine usato nell'atto) con nuove didascalie collegate a Qr code per sottolineare «i valori violenti, discriminatori, razzisti e autoritari veicolati». E allora, senza scomodare l'Eur (basterà un Qr Code unico per tutto il quartiere razionalista o ne vorranno uno per ogni centimetro di marmo?), ci si chiede ad esempio di quali valori violenti e discriminatori sia portatrice la Città universitaria de La Sapienza, in piazzale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

