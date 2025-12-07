Qr code antifascista per i monumenti di Roma I luoghi a rischio

Iltempo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa che il Comune di Roma, come richiesto in una mozione approvata giovedì scorso in Assemblea capitolina, realizzi la mappatura dei «luoghi e dei monumenti che portano i segni del regime» fascista, Il Tempo si permette di offrire qualche suggerimento, certamente non esaustivo, al Campidoglio e a quei consiglieri di sinistra che vorrebbero «risignificare» le opere (questo il termine usato nell'atto) con nuove didascalie collegate a Qr code per sottolineare «i valori violenti, discriminatori, razzisti e autoritari veicolati». E allora, senza scomodare l'Eur (basterà un Qr Code unico per tutto il quartiere razionalista o ne vorranno uno per ogni centimetro di marmo?), ci si chiede ad esempio di quali valori violenti e discriminatori sia portatrice la Città universitaria de La Sapienza, in piazzale Aldo Moro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

qr code antifascista per i monumenti di roma i luoghi a rischio

© Iltempo.it - Qr code "antifascista" per i monumenti di Roma. I luoghi a rischio

Altre letture consigliate

La trovata della sinistra: Qr code "antifascista" sui monumenti del regime

qr code antifascista monumentiQr code "antifascista" per i monumenti di Roma. I luoghi a rischio - In attesa che il Comune di Roma, come richiesto in una mozione approvata giovedì scorso in Assemblea capitolina, realizzi la mappatura dei ... Si legge su iltempo.it

qr code antifascista monumentiLa trovata della sinistra: Qr code "antifascista" sui monumenti del regime - Dieci anni esatti dopo l’uscita di Laura Boldrini, allora presidente della Camera, che propose di cancellare la scritta «Dux» ... Segnala iltempo.it

Nuovi cartelli e Qr code vicino ai monumenti - La Giunta ha deciso di potenziare la cartellonistica turistico/culturale nel centro storico, includendo numerosi monumenti. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Qr Code Antifascista Monumenti