Qatarcolloqui a un punto critico

23.00 I colloqui per Gaza sono a un "punto critico", perchè quella che Trump chiaama "pace" è solo una tregua "incompleta",almeno finchè "Israele non si ritirerà del tutto" dalla Striscia.Così il premier del Qatar,Al-thani,dal Forum di Doha.Insieme a Usa ed Egitto, si sta lavorando per passare alla cosiddetta fase due del piano Usa."Israele, viola il cessate il fuoco ogni giorno", dice il ministro degli Esteri egiziano. Preoccupazione per l'annuncio di Israele di voler aprire il valico di Rafah, ma solo per l'uscita dei palestinese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it