Punteggi e resoconti mentre il Man City colma il divario sulla capolista Arsenal

2025-12-06 19:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Sean Dyche ha sopportato un miserabile ritorno all’Everton questo pomeriggio mentre Thierno Barry ha aiutato i Toffees a vincere 3-0 sul Nottingham Forest. Dyche è stato esonerato dall’Everton a gennaio e ha iniziato bene la sua vita al Forest, ma è stato battuto bene all’Hill Dickinson Stadium. Gli ospiti passano subito in vantaggio quando il cross di Kiernan Dewsbury-Hall devia su Nikola Milenkovic e supera Matz Sels. Era 2-0 nei minuti di recupero del primo tempo quando Barry ha segnato il suo primo gol con l’Everton alla sua 17esima presenza dopo un grande trasferimento dal Villarreal durante l’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com