Pullman di traverso e 25 vittime | maxi esercitazione per i soccorsi della Lombardia

Un pullman fermo di traverso, le lamiere accartocciate, quattro auto danneggiate – una inclinata su un fianco, instabile – e, tutto attorno, 25 “vittime” tra simulanti e manichini in attesa di soccorso. È lo scenario, volutamente caotico e realistico, allestito al campo di addestramento della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Pullman di traverso e 25 “vittime”: maxi esercitazione per i soccorsi della Lombardia - Simulato un incidente maggiore con pullman e auto coinvolte: in campo Areu, prefettura, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari per testare il coordinamento in scenari ad alta complessità ... Secondo quicomo.it