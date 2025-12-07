Psg-Rennes 5-0 highlights | Kvaratskhelia ne dribbla tre e segna un golazo!
Kvicha Kvaratskhelia sempre più al centro del Psg: l'ex Napoli realizza una doppietta nel 5-0 contro il Rennes. Il primo gol del georgiano è un vero e proprio capolavoro: parte dalla sinistra, si accentra dribblando tre avversari e batte il portiere. Guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
