Kvicha Kvaratskhelia sempre più al centro del Psg: l'ex Napoli realizza una doppietta nel 5-0 contro il Rennes. Il primo gol del georgiano è un vero e proprio capolavoro: parte dalla sinistra, si accentra dribblando tre avversari e batte il portiere. Guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Rennes 5-0 highlights: Kvaratskhelia ne dribbla tre e segna un golazo!