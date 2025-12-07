Provolone del Monaco Dop | un appello al presidente regionale Roberto Fico

Tempo di lettura: 2 minuti Dal Gran Galà del Provolone del Monaco Dop, nasce un appello al neogovernatore della Regione Campania, Roberto Fico: è tempo di riconoscere e valorizzare il ruolo decisivo di agricoltori, allevatori e pescatori, veri guardiani del territorio e della biodiversità. Serve con urgenza una legge quadro dedicata a queste figure, “Agricoltori, allevatori e pescatori: eroi da tutelare, custodi del paesaggio e della biodiversità”, capace di affrontare le criticità del settore, promuovere una riorganizzazione moderna ed efficace e rafforzare la Campania nella produzione di cibo autentico e nella tutela dei paesaggi rurali, marini e della biodiversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

