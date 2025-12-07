Prova a seminare la Volante Fermato su un’auto rubata

In Italia non poteva tornarci, tanto meno a delinquere. Dopo un lungo inseguimento, l’altro pomeriggio la Squadra Volante della Questura di Monza ha arrestato un marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e già noto per reati di droga, lesioni personali e violazioni della normativa sul soggiorno. Alle 15.20 la segnalazione relativa alla presenza, presso un distributore di carburante in viale Libertà, di un’auto rubata: un SUV Opel “Grandland” di colore bianco, intestato a una società di autonoleggio. Alla vista della polizia, il conducente si è allontanato con il veicolo, dando avvio a una serie di spostamenti all’interno del centro abitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

