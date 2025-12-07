Proteste prima della prima della Scala a Milano

Milano, 7 dic. (askanews) – Come da diversi anni a questa parte è stata la Cub Informazione e Spettacolo ad indire per oggi il presidio di protesta sotto Palazzo Marino in occasione della Prima della stagione lirica 2025-2026 del Teatro alla Scala. I lavoratori della Fondazione del Piermarini sono infatti in stato di agitazione dal maggio scorso per questioni interne, per denunciare “i tagli allo spettacolo e al settore cinematografico e audiovisivo previsti dalla Finanziaria” e “l’economia di guerra” che danneggia quella reale del Paese. Con loro ci sono attivisti della Cgil, il Centro Sociale Cantiere, alcuni collettivi studenteschi e realtà antagoniste che hanno iniziato a ritrovarsi sotto la sede del Comune in piazza Scala a partire dalle 14, ben prima dunque che in teatro prenda il via, alle 18, la Prima di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Sostakovich. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

