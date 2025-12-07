Prosegue il bando per il contributo straordinario alle imprese alluvionate

Ravennatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e artigianali sul territorio. La misura è attiva fino al 27 dicembre 2025. La misura è destinata a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

prosegue bando contributo straordinarioFaenza, ancora attivo il bando per contributi straordinari alle imprese colpite dall’alluvione - Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e art ... Si legge su ravennawebtv.it

prosegue bando contributo straordinarioFondazione Mps: pubblicato il bando Habitus per il contrasto all'emergenza abitativa - Prosegue l’impegno della Fondazione Mps per contrastare il disagio abitativo nella provincia di Siena con la pubblicazione della terza ed ultima edizione del bando Habitus. Come scrive radiosienatv.it

Contributo straordinario Decreto Bollette, Enel al fianco dei propri clienti per favorirne l’accesso - Il contributo straordinario previsto dal Decreto Bollette consiste in un contributo di 200€ nelle bollette luce per famiglie con ISEE 2025 fino a 25. Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Prosegue Bando Contributo Straordinario