Prosegue il bando per il contributo straordinario alle imprese alluvionate

Il Comune di Faenza ricorda che è ancora possibile presentare domanda per il contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite dall’alluvione e per incentivare nuove attività commerciali e artigianali sul territorio. La misura è attiva fino al 27 dicembre 2025. La misura è destinata a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

