Proposta di legge della Lega sulla cittadinanza | cosa prevede
La Lega ha depositato alla Camera dei deputati una proposta di legge – firmata da Riccardo Molinari (capogruppo), Jacopo Morrone, Elena Maccanti, Giorgia Andreuzza e Ingrid Bisa – che mira a modificare quella del 1992 che regola la concessione della cittadinanza a chi è nato o vive in Italia, introducendo un esame di “integrazione” per i 18enni, oltre a più requisiti e tempi di residenza allungati prima di poter effettuare la richiesta. L’esame di integrazione per i 18enni nati in Italia. Secondo la Lega lo straniero nato nel nostro Paese, per diventare italiano a 18 anni, deve superare un test e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fine vita, Ass. Coscioni: "Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare"
Suicidio assistito nelle Marche, Mangialardi ci riprova: proposta di legge bis
Supporto psicologico per pazienti oncologici, sottoscritta proposta di legge
La Lega presenta una proposta di legge - a prima firma del deputato Jacopo Morrone e del capogruppo Riccardo Molinari - per introdurre requisiti più stringenti per la richiesta della cittadinanza italiana, norme “anti-maranza”, ampliamento dei… facebook.com Vai su X
DISEGNO DI LEGGE SUI PIGNORAMENTI, LA PROPOSTA DEL GOVERNO CHE RISCHIA DI METTERE IN GINOCCHIO MIGLIAIA DI CITTADINI In queste settimane sta facendo discutere una novità che potrebbe cambiare tutto: con il nuovo #DDL n. 978 - facebook.com Vai su Facebook
Lega, stretta sulla cittadinanza: esame e requisiti più severi - La Lega propone nuove regole sulla cittadinanza: requisiti più severi e stretta sui ricongiungimenti familiari. notizie.it scrive
La Lega vuole rendere ancora più difficile l’accesso alla cittadinanza per i nati in Italia - Una proposta di legge introduce un esame di integrazione per gli stranieri nati in Italia, allunga i tempi di residenza necessari e amplia i casi di revoca della cittadinanza per reati gravi. Scrive editorialedomani.it
Cosa prevede la legge della Lega sulla cittadinanza: per i 18enni nati in Italia un esame di “integrazione” - Sono alcuni degli elementi su cui si concentra la proposta di legge della Lega che vuole complicare l’iter per diventare ... Da fanpage.it