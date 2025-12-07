Proposta di legge della Lega sulla cittadinanza | cosa prevede

La Lega ha depositato alla Camera dei deputati una proposta di legge – firmata da Riccardo Molinari (capogruppo), Jacopo Morrone, Elena Maccanti, Giorgia Andreuzza e Ingrid Bisa – che mira a modificare quella del 1992 che regola la concessione della cittadinanza a chi è nato o vive in Italia, introducendo un esame di “integrazione” per i 18enni, oltre a più requisiti e tempi di residenza allungati prima di poter effettuare la richiesta. L’esame di integrazione per i 18enni nati in Italia. Secondo la Lega lo straniero nato nel nostro Paese, per diventare italiano a 18 anni, deve superare un test e non deve avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

