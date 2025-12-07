Pronostico Torino-Milan | salta un’altra panchina

Torino-Milan è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Cinque partite senza vittorie e soprattutto un atteggiamento davvero improponibile, in alcune situazioni, per il Torino di Marco Baroni. Rischia grosso il tecnico granata, un’altra sconfitta che secondo noi contro il Milan è assai probabile, potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è la prima volta – e siamo ancora a dicembre – che l’ex Lazio si trova in questa situazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

