Real Madrid-Celta Vigo è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria del Barcellona sul campo del Betis costringe il Real Madrid di Xabi Alonso a vincere per forza per tornare ad un solo punto dalla vetta della Liga. I Blancos non possono in nessun modo sbagliare contro il Celta Vigo. E onestamente non lo faranno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dal 2017 a questa parte – e in mezzo non ci sono state solamente partite di campionato ma anche di coppa – la formazione basca non vince contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Celta Vigo: non succede dal 2017