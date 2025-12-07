Pronostico Pisa-Parma | Gilardino mette la freccia
Pisa-Parma è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Diciannove gol in due: no, diciamo che l’attacco non è il punto forte di Pisa e Parma che si affrontano nel lunedì dell’Immacolata in Toscana. E se non segni non vinci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un punto solo in classifica divide le due formazioni a favore dei ducali di Cuesta che, a differenza del Pisa di Gilardino – anche se con molto turnover – hanno dovuto affrontare un turno importante in Coppa Italia contro il Bologna nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
