Pronostico Lazio-Bologna | termina questa striscia nello scontro diretto dell’Olimpico
Lazio-Bologna è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Oggi Lazio e Bologna sono separate da sei punti, con i capitolini che pagano la poca continuità di rendimento rispetto ai felsinei, ma questo ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per l’Europa che conta. Un’occasione unica per la squadra di Maurizio Sarri, attardata nella corsa al quarto e al quinto posto ma rinfrancata dal passaggio del turno in Coppa Italia: giovedì scorso il fattore Olimpico – biancocelesti davanti al proprio pubblico hanno perso solo il derby con la Roma – è stato decisivo anche contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Argomenti simili trattati di recente
? Zazzaroni shock: "Vince la Lazio ai rigori!" Il direttore del Corriere dello Sport a TMW Radio: "Sabato situazione grottesca, il fallo di Marusic non c'era". E sulla Coppa Italia attacca: "Formula terribile". Il pronostico che farà discutere. ? #Milan #LazioMil - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Lazio vs Bologna – 7 Dicembre 2025 - La sfida tra Lazio e Bologna, valida per la Serie A, si gioca il 7 Dicembre 2025 alle 18:00 allo Stadio Olimpico. news-sports.it scrive
Lazio-Bologna, Sarri contro Italiano: il pronostico è una "doppia possibilità" - Promosse ai quarti di Coppa Italia, le due squadre si sfidano all'Olimpico nell'ambito della 14ª giornata di Serie A ... Lo riporta corrieredellosport.it
Serie A, il pronostico di Lazio - Bologna: molto equilibrio, il segno "Goal" sopra la pari scelta interessante - Lazio e Bologna di fronte all'Olimpico, sfida tra due allenatori dagli stili molto peculiari: Sarri cerca di risalire in classifica ... Da assopoker.com
Pronostico Lazio-Bologna, per Sarri c'è un "nemico" in più: occhio al grande ex Immobile - Bologna quote analisi statistiche precedenti 14ª giornata Serie A in programma sabato 7 dicembre alle ore 18 ... Come scrive gazzetta.it
Pronostico Lazio-Bologna, i biancocelesti possono riaprire la corsa all'Europa - 00, all'Olimpico andrà in scena un anticipo di quello che sarà anche uno dei quarti di finale di Coppa Italia: Lazio- Scrive tuttomercatoweb.com