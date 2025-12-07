Pronostico Lazio-Bologna | termina questa striscia nello scontro diretto dell’Olimpico

Lazio-Bologna è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Oggi Lazio e Bologna sono separate da sei punti, con i capitolini che pagano la poca continuità di rendimento rispetto ai felsinei, ma questo ha tutta l’aria di essere uno scontro diretto per l’Europa che conta. Un’occasione unica per la squadra di Maurizio Sarri, attardata nella corsa al quarto e al quinto posto ma rinfrancata dal passaggio del turno in Coppa Italia: giovedì scorso il fattore Olimpico – biancocelesti davanti al proprio pubblico hanno perso solo il derby con la Roma – è stato decisivo anche contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

