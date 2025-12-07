Pronostici Napoli-Juventus | marcatore e tiri in porta

Ilveggente.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pronostici della sfida del “Maradona” che vedrà i partenopei ospitare la “Vecchia Signora” Mai una partita come le altre. Storia di rivalità dentro ma soprattutto fuori dal campo che ha segnato pagine indelebili degli ultimi anni e non solo. Il sipario della domenica di Serie A calerà dopo il triplice fischio di Napoli-Juventus che ha tutto per essere definito un passaggio cruciale per entrambe le squadre. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Viste le difficoltà dei bianconeri – ancora alla ricerca di una chiara identità di gioco – gli Azzurri, capaci di gettarsi alle spalle il periodo no, partono leggermente favoriti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici napoli juventus marcatore e tiri in porta

© Ilveggente.it - Pronostici Napoli-Juventus: marcatore e tiri in porta

Approfondisci con queste news

Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Cerca Video su questo argomento: Pronostici Napoli Juventus Marcatore