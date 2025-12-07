Pronostici Napoli-Juventus | la doppia ammoniti
Napoli-Juventus, i pronostici del match: due doppie sui possibili ammoniti prendono quota, ecco tutte le cifre Teatro di sfide molto spesso vibranti anche e soprattutto da un punto di vista agonistico, Napoli-Juve dovrebbe rappresentare un ottimo crocevia per quanto riguarda il discorso ammoniti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Ad arbitrare il match sarà infatti Federico La Penna la cui media di 4,66 ammonizioni a match permette di pronosticare due possibili doppie dalle quali scegliere. Del resto non sono pochi i mismatch in termini di velocità e fisicità che potrebbero esaltare i funamboli di Conte e Spalletti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Napoli-Pisa (lunedì 22 settembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Napoli-Sporting Lisbona (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
L'Acquachiara prova a tenere il passo, ma il derby lo vince la GLS Napoli Lions Nell'incontro valevole per la quinta giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l'Acquachiara, nel rispetto dei pronostici della vigilia, perde 16-7 nel derby contro la GLS Na - facebook.com Vai su Facebook
"#pronostici" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Pronostici Napoli-Juventus: la doppia ammoniti - Juventus, i pronostici del match: due doppie sui possibili ammoniti prendono quota, ecco tutte le cifre. Come scrive ilveggente.it
Pronostico Napoli vs Juventus – 7 Dicembre 2025 - Juventus del 7 Dicembre 2025, in programma alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, richiama tutta l’attenzione della Serie A. Riporta news-sports.it
Pronostici Napoli-Juventus: marcatore e tiri in porta - I pronostici della sfida del "Maradona" che vedrà i partenopei ospitare la "Vecchia Signora". Come scrive ilveggente.it