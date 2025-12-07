Promozione Big-match LampoMeridien-Pietrasanta Tocchini recupera Granaiola e Laurini ma perde Da Prato
Oggi alle 14.30 il big-match di Promozione è ai Giardinetti di Lamporecchio fra l’imbattuta capolista Lampo Meridien (lanciatissima in fuga solitaria in vetta) ed il Pietrasanta, che per provare a riaprire il campionato deve solo vincere. La terna sarà con Niccolò Nannucci di Prato, Eleonora Labate di Firenze e Alessio Ricciardi di Livorno. Nei biancocelesti Laurini e Granaiola stringeranno i denti per esserci dal primo minuto, pur entrambi non certo al meglio essendosi allenati a scartamento ridotto di recente dopo i rispettivi infortuni. ma la loro personalità in campo in gare come queste serve tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
