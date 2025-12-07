programmazione canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 7 Dicembre 2025. Mattina. 07:00 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:15 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:30 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:45 - Prima Pagina Tg5 Prima edizione quotidiana del notiziario televisivo a cura della redazione giornalistica di Canale 5 07:53 - Traffico Bollettino del traffico che si avvale di simulazioni grafiche costantemente aggiornate 08:00 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 08:52 - Tg5 Speciale Approfondimento dedicato alla "scalata" dei Robot umanoidi, sempre piu' sofisticati e sempre piu' utilizzati nelle fabbriche, negli ospedali, in lavori usuranti 09:58 - Santa Messa Celebrazione della Santa Messa 10:55 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:26 - Melaverde - Le storie Approfondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding 11:48 - Melaverde I conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno 12:55 - TG5 Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 5 Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

